Трамп ищет: какая пуля убила Кеннеди?

Дональд Трамп в четверг подписал исполнительный указ, обязывающий рассекретить все документы, касающиеся убийств Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Поставив свою подпись, он сказал помощнику: «Передайте эту ручку RFK-младшему». РFK – юниор, который является сыном Роберта Кеннеди, предложен Трампом на пост министра здравоохранения. Говорят, что президент принял решение рассекретить остающиеся документы после того, как этот, увы, не самый способный отпрыск славного семейства снял свою кандидатуру с выборов 2024 года и полностью поддержал Трампа. «Это будет данью памяти Бобби» (Роберта Кеннеди), - сказал тогда Дональд Трамп. И само расследование убийств, и сага с их рассекречиванием растянулись на десятилетия, но по-прежнему эти потрясшие не только Америку, но и весь мир убийства волнуют граждан США.

Трамп впервые пообещал рассекретить все файлы, относящиеся к убийствам выдающихся людей Америки еще во время своего первого срока в 2017 году. Но тогда публикации документов воспротивились сотрудники Совета национальной безопасности, включая директора ЦРУ Майка Помпео. Они мотивировали это тем, что опасности могут быть подвержены еще живущие агенты ЦРУ, причастные к раскрытию этих трагедий. Рассекречивание перенесли на октябрь 2021-го, но пришедший к власти Джо Байден отменил и это решение, сославшись на бушующий в стране коронавирус. В 2023 году все же стали доступными 13 тысяч файлов, относящиеся прежде всего к убийству Джона Кеннеди. Тогда в Национальных архивах США заявили, что ревью секретных документов завершено на 99 процентов. Но сейчас Трамп решил продолжить эпопею и отыскать оставшийся 1 процент. Поводом стала не столько тяга к установлению полной истины, сколько, как он сам признается, желание «выкорчевать коррумпированное наследие» его предшественника. А теперь ему уже никто не помешает из ЦРУ, во главе которого Сенатом только что утвержден новый директор - преданный ему Джон Рэтклифф. Исполнительный приказ устанавливает срок в 15 дней для рассекречивания документов по убийству Джона Кеннеди и 45 дней по двум другим преступлениям. Что же можно будет узнать из этих до сих пор не раскрытых файлов?

В центре интереса публики является необъясненное до сих упорство ЦРУ предоставить доступ ко всем документам. Джефферсон Морли, издающий JFK Facts newsletter, говорит, что некоторые сотрудники агентства до сих пор не верят, что убийцей Джона Кеннеди был Ли Харви Освальд. В течение многих лет руководство ЦРУ отвечало одним и тем же на запросы расследователей: «Давайте дождемся окончания работы комиссии Уоррена». Комиссия Эрла Уоррена закончила работу в сентябре 1964 года, но отговорки ЦРУ остаются. И, соответственно, остаются вопросы. Некоторые документы, обнародованные начиная с 2022 года, проливают свет на действия Освальда в месяцы, предшествовавшие убийству. В одном из таких документов, датированном июнем 1962 года, говорилось, что Освальд был «на радаре» ЦРУ в течение года до преступления. ЦРУ также засекло звонок Освальда, который тот сделал из Мехико в октябре 1963 года. То был звонок в советское посольство в Мексике, в котором он просил «кого-то в здании отправить ему телеграмму в Вашингтон». Прошлым летом стало известно имя сотрудника ЦРУ, который перехватил это послание Освальда, но оно не было обнародовано. В 2022 году представитель ЦРУ заявил The Washington Post, что «вся важная информация, относящаяся к Освальду, была рассекречена, а оставшиеся документы защищают имена сотрудников управления, их места нахождения, источники, которыми они пользовались». Однако эти заявления не слишком убеждают Джефферсона Морли, который уверяет, что все свидетельства говорят об одном: в ЦРУ могут быть люди, которые работали с Освальдом, и документы, которые обещает рассекретить Трамп, помогут ему подтвердить эти догадки.