Мазут с российских танкеров достиг побережья Одесской области

Об этом сказал украинский ученый, доктор биологических наук и начальник научно-исследовательского отдела национального парка «Тузловские лиманы» Иван Русев.

На побережье Одесской области после шторма вынесло мазут, разлившийся в результате крушения российских танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в декабре.

По словам Русева, которые приводит «Медуза», мазут вынесло на песчаную пересыпь около рекреационной зоны «Катранка», около Дунайского биосферного заповедника и около национального природного парка «Тузловские лиманы». Найденные на берегу фрагменты отправят на исследование.

Русев заявил, что ранее на берегу нашли птицу в мазуте. Ее также хотели отправить на исследование в Украинский центр экологии моря, но руководитель центра, как рассказал Русев, отказался взять птицу, «опасаясь птичьего гриппа или чего-нибудь другого».

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера с нефтепродуктами — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, танкеры суммарно перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов, мазут загрязнил десятки километров берега в Краснодарском крае. В очистке берега и животных, пострадавших от разлива нефтепродуктов, помогают тысячи волонтеров.