Первые указы Трампа «вызвали хаос» в правительстве

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в правительстве США.

Источники утверждают, что период после вступления в должность нового президента обычно характеризуется наличием «некоторых сбоев», однако в этот раз «хаос оказался экстремальным из-за больших различий в повестках предыдущей и новой администраций». В связи с перестройкой работы правительства «замедляются даже рутинные операции».

Издание пишет, что службы, занимающиеся здравоохранением и другими социальными вопросами, были вынуждены прекратить все внешние коммуникации до получения дальнейших распоряжений, в том числе были отменены командировки чиновников. Временный запрет на найм новых сотрудников существенно затруднил работу Министерства по делам ветеранов США, Службы национальных парков и других федеральных ведомств. Министерству транспорта пришлось временно приостановить работу компьютерной системы дорожных проектов.

Еще одной проблемой, указывает WSJ, стала путаница с распределением денежных средств между различными органами власти, порядок которого был утвержден еще во время президентства Байдена. Из-за этого отдельные учреждения частично приостанавливают исполнение некоторых своих функций.