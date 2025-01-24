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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
Новость дня
Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

В Москве ответили, можно ли войну в Украине закончить за сто дней

15:27 719

Войну в Украине невозможно решить за 100 дней без «реализма в подходе» США.

Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я хотел бы вначале понять, на какой основе американская сторона собирается двигаться к урегулированию. Если на основе тех сигналов, которые мы слышим в последние дни, то это не получится ни за 100 дней, ни больше. Если в подходе Вашингтона будет больше реализма, тогда, наверное, начнется некий процесс, темпы которого тоже на сегодня сложно прогнозировать», - уверяет российский замминистра.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп поставил перед своим спецпосланником по Украине Китом Келлогом задачу завершить войну РФ против Украины за 100 дней.

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