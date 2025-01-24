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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
Новость дня
Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

Друг «в беде» не бросает

15:41 525

Руководитель КНДР Ким Чен Ын решил отправить больше войск в Россию для участия в войне против Украины после потери нескольких тысяч солдат, сообщил Объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи, передает Yonhap. В ведомстве напомнили, что с момента развертывания первой группировки, насчитывающей 11 тысяч человек, прошло почти четыре месяца. За это время ее ряды поредели на треть. Также несколько солдат попали в плен. Несмотря на это, КНДР активизировала подготовку к переброске дополнительных сил на помощь армии президента Владимира Путина, отметили в JCS.

22 января похожую информацию приводил высокопоставленный источник The New York Times (NYT) в Минобороны США. По его данным, Северная Корея направит подкрепление в Россию в ближайшие два месяца. Однако ни в Пентагоне, ни в JCS не уточнили, о каком количестве военнослужащих может идти речь. Ранее сообщалось, что Москва платит Пхеньяну $2 тысячи за каждого солдата, что эквивалентно 83 годовым зарплатам гражданина КНДР.

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