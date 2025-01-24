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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

Россия и Украина обменялись телами погибших

обновлено 17:30
17:30 1435

Россия и Украина обменялись телами погибших, сообщил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Российской стороне, по его словам, вернули 49 тел погибших военных.

* * * 16:23

Украина вернула тела 757 погибших военных, сообщил украинский координационный штаб по вопросам военнопленных.

В штабе уточнили, что с Донецкого направления переданы тела 451 погибшего, с Запорожского — тела 137 военных, 51 — с Угледарского, 71 — с Бахмутского, 34 — из моргов в России, 13 — с Луганского направления.

Погибших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными, Генштаба ВСУ, СБУ, МВД, Офиса омбудсмена по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур. Возвращению погибших защитников также способствовал Международный комитет Красного Креста.

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