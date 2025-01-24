Война в Украине приближается к переломной точке, Анкара готова поддержать усилия по урегулированию.

Об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сказал на пресс-конференции после переговоров с главой дипслужбы Евросоюза Каей Каллас.

«Мы видим, что война, которая идет уже почти четыре года на Украине, сейчас приближается к переломному моменту. В этом контексте мы считаем, что дипломатия является единственным вариантом для постоянного и справедливого решения. Мы готовы поддержать инициативы, направленные на оживление переговорного процесса с целью скорейшего прекращения войны», - заявил Фидан.