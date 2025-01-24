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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

«Война в Украине приближается к переломной точке»

так заявил глава МИД Турции
16:26 1552

Война в Украине приближается к переломной точке, Анкара готова поддержать усилия по урегулированию.

Об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сказал на пресс-конференции после переговоров с главой дипслужбы Евросоюза Каей Каллас.

«Мы видим, что война, которая идет уже почти четыре года на Украине, сейчас приближается к переломному моменту. В этом контексте мы считаем, что дипломатия является единственным вариантом для постоянного и справедливого решения. Мы готовы поддержать инициативы, направленные на оживление переговорного процесса с целью скорейшего прекращения войны», - заявил Фидан.

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