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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

Вугар Ахмедов принял граждан в Габале

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16:34 591

В соответствии с указанием президента Ильхама Алиева о проведении встреч с гражданами в городах и районах председатель «Азеришыг» АСК Вугар Ахмедов 24 января встретился в Габале с гражданами из Габалинского и Огузского районов.

Прием был организован в соответствии с графиком встреч руководителей органов исполнительной власти и других управленческих структур с гражданами в городах и районах.

Во время приема были даны ответы на обращения граждан, связанные с деятельностью ОАО, приняты меры по решению некоторых вопросов на местах, рассмотрены письменные обращения по вопросам, требующим рассмотрения. Они были зарегистрированы и направлены в соответствующие отделы «Азеришыг».

В сообщении пресс-службы говорится, что мероприятия, проводимые ОАО «Азеришыг», направлены на обеспечение граждан бесперебойной электроэнергией, а также на минимизацию потерь электроэнергии.

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