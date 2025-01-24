Трамп заявил, что Россия украла у американцев проект гиперзвуковой ракеты

Россия украла у США проект создания гиперзвуковой ракеты во времена президентства Барака Обамы.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, произошло это из-за слива документации «каким-то нехорошим человеком».

«Россия украла проект, они получили его от нас. Какой-то плохой человек дал им проект... Они украли его во время администрации Обамы, а не Байдена. Хотя они, видимо, много украли и у Байдена, мы также об этом услышим», - заявил президент США.

Трамп также сказал, что США разработают сверхгиперзвуковые ракеты, которые будут «гораздо лучше», чем российские.