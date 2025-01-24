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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

Азербайджанские таможенники не выполнили план и остались без зарплаты

16:38 2738

Сотрудники Государственного таможенного комитета Азербайджана уже несколько месяцев не могут получить зарплату. Об этом Qafqazinfo рассказали несколько сотрудников комитета.

По словам таможенников, им не платят зарплату с октября, некоторые не получили отпускные. Несколько сотрудников уже собираются обратиться в суд.

Сотрудники связывают ситуацию с тем, что Таможенный комитет не выполнил бюджетные обязательства этого года. По их словам, средств, выделенных ГТК, достаточно, чтобы без задержек выплатить зарплату всем сотрудникам, но этого не происходит, несмотря на то, что ситуация не раз освещалась в социальных сетях.

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