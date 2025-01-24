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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

Фидан назвал стратегическую цель Турции

16:47 1408

Турция занимает центральное место в обеспечении безопасности Европы, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Анкаре.

Каллас подчеркнула, что Турция является одним из важнейших партнеров Европейского союза.

«Турция — кандидат на членство в ЕС и важный партнер по НАТО. Наше экономическое сотрудничество сильнее, чем когда-либо. Существует большой потенциал для взаимодействия в таких областях, как торговля, инновации и борьба с терроризмом», - отметила она.

Фидан в свою очередь отметил, что членство в Европейском союзе является стратегической целью Турции. Он отметил, что ЕС должен предложить новый подход для расширения перспектив членства Турции: «Мы ожидаем, что Европейский союз представит свое видение. Также для нас важен прогресс в решении визового вопроса, необходимо упростить визовый режим».

Министр подчеркнул, что в прошлом некоторые европейские лидеры рассматривали вопрос о членстве Турции как вопрос внутренней политики своих стран.

«К сожалению, нам пришлось расплачиваться за это геополитическими потерями», - добавил Фидан.

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