Танкеры с американским газом резко сменили курс на Европу

Танкеры с американским сжиженным природным газом (СПГ) меняют маршруты и перенаправляются в Европу вместо первоначальных пунктов назначения, пишет Financial Times.

По данным издания, как минимум семь судов, изначально направлявшихся в Африку, Азию и Колумбию, изменили курс и теперь движутся к европейским портам.

«Некоторые суда сделали довольно резкие развороты в своем направлении. Необычно видеть так много изменений курса и так много очевидных разворотов», — отметил один из собеседников издания.

Причиной такого резкого маневра стало стремление трейдеров воспользоваться ростом цен на газ в Европе, вызванным прекращением российских поставок через Украину.

Financial Times отмечает, что цены на газ на европейском рынке сейчас находятся на максимальном уровне с октября 2023 года. Вместе с тем Европа после прекращения транзита российского газа через Украину пытается диверсифицировать поставки, например, закупая газ в Азербайджане и Турции.