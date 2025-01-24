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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

Фидан рассказал, чего Турция ждет от США

17:02 682

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара ждет от новой администрации США отмены санкций в рамках закона CAATSA. Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с главой дипслужбы Евросоюза Каей Каллас.

«Америка является важным стратегическим партнером Турции, и отношения будут продолжаться в этом ключе. Как мы четко заявляли ранее, мы ожидаем, что новая администрация [президента США Дональда Трампа] устранит проблемные области в наших отношениях, особенно санкции в рамках CAATSA. Мы хотим, чтобы они остались историей предыдущей администрации и весь потенциал сотрудничества Турции и Соединенных Штатов оказался раскрыт», - сказал Фидан.

Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) был принят в августе 2017 года.

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