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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
Новость дня
Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

Azercell обратился к абонентам

17:07 997

ООО Azercell Telecom сообщает, что в социальных сетях от имени компании публикуются фейковые сообщения, предлагающие различные услуги, интернет-пакеты, тарифы и т.д. по ценам ниже официальных. Абонентов, желающих воспользоваться подобными предложениями, просят ввести данные своих банковских карт, что может привести к их использованию не по назначению и финансовым потерям.

ООО просит «принять во внимание, что подобные случаи не имеют никакого отношения к компании Azercell. В случае столкновения с такими инцидентами настоятельно рекомендуем обратиться в правоохранительные органы».

Azercell призывает своих абонентов соблюдать следующие правила безопасности, чтобы избежать случаев мошенничества в будущем:

  • Избегайте предложений, размещенных на неофициальных страницах;
  • Перед вводом данных банковской карты на сайтах убедитесь, что используемый сайт и URL-адрес принадлежат Azercell и являются официальными;
  • Не совершайте платежи на основании звонков или SMS от неизвестных лиц;
  • Проверяйте достоверность информации, поступающей от имени Azercell, особенно в подозрительных случаях;
  • Не делитесь своими паспортными данными с лицами, которым не доверяете;
  • Не посещайте подозрительные сайты и не участвуйте в сомнительных конкурсах или играх, предлагаемых на таких платформах.
  • Не переходите по подозрительным ссылкам, отправленным через SMS или WhatsApp;
  •  Используйте только проверенные и надежные интернет-ресурсы.
  • С осторожностью относитесь к подозрительным предложениям услуг, номеров или запросам данных от неизвестных лиц.

Azercell рекомендует использовать исключительно официальные каналы и страницы для обеспечения безопасности данных своих абонентов:

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