Azercell обратился к абонентам
ООО Azercell Telecom сообщает, что в социальных сетях от имени компании публикуются фейковые сообщения, предлагающие различные услуги, интернет-пакеты, тарифы и т.д. по ценам ниже официальных. Абонентов, желающих воспользоваться подобными предложениями, просят ввести данные своих банковских карт, что может привести к их использованию не по назначению и финансовым потерям.
ООО просит «принять во внимание, что подобные случаи не имеют никакого отношения к компании Azercell. В случае столкновения с такими инцидентами настоятельно рекомендуем обратиться в правоохранительные органы».
Azercell призывает своих абонентов соблюдать следующие правила безопасности, чтобы избежать случаев мошенничества в будущем:
- Избегайте предложений, размещенных на неофициальных страницах;
- Перед вводом данных банковской карты на сайтах убедитесь, что используемый сайт и URL-адрес принадлежат Azercell и являются официальными;
- Не совершайте платежи на основании звонков или SMS от неизвестных лиц;
- Проверяйте достоверность информации, поступающей от имени Azercell, особенно в подозрительных случаях;
- Не делитесь своими паспортными данными с лицами, которым не доверяете;
- Не посещайте подозрительные сайты и не участвуйте в сомнительных конкурсах или играх, предлагаемых на таких платформах.
- Не переходите по подозрительным ссылкам, отправленным через SMS или WhatsApp;
- Используйте только проверенные и надежные интернет-ресурсы.
- С осторожностью относитесь к подозрительным предложениям услуг, номеров или запросам данных от неизвестных лиц.
Azercell рекомендует использовать исключительно официальные каналы и страницы для обеспечения безопасности данных своих абонентов:
- www.azercell.com
- azercellim.com
- Магазины Azercell Exclusive и официальных дилеров.