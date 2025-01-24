Azercell обратился к абонентам

ООО Azercell Telecom сообщает, что в социальных сетях от имени компании публикуются фейковые сообщения, предлагающие различные услуги, интернет-пакеты, тарифы и т.д. по ценам ниже официальных. Абонентов, желающих воспользоваться подобными предложениями, просят ввести данные своих банковских карт, что может привести к их использованию не по назначению и финансовым потерям.

ООО просит «принять во внимание, что подобные случаи не имеют никакого отношения к компании Azercell. В случае столкновения с такими инцидентами настоятельно рекомендуем обратиться в правоохранительные органы».

Azercell призывает своих абонентов соблюдать следующие правила безопасности, чтобы избежать случаев мошенничества в будущем:

Избегайте предложений, размещенных на неофициальных страницах;

Перед вводом данных банковской карты на сайтах убедитесь, что используемый сайт и URL-адрес принадлежат Azercell и являются официальными;

Не совершайте платежи на основании звонков или SMS от неизвестных лиц;

Проверяйте достоверность информации, поступающей от имени Azercell, особенно в подозрительных случаях;

Не делитесь своими паспортными данными с лицами, которым не доверяете;

Не посещайте подозрительные сайты и не участвуйте в сомнительных конкурсах или играх, предлагаемых на таких платформах.

Не переходите по подозрительным ссылкам, отправленным через SMS или WhatsApp;

Используйте только проверенные и надежные интернет-ресурсы.

С осторожностью относитесь к подозрительным предложениям услуг, номеров или запросам данных от неизвестных лиц.

Azercell рекомендует использовать исключительно официальные каналы и страницы для обеспечения безопасности данных своих абонентов: