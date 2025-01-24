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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

Израиль не выведет войска из Ливана в срок

17:11 396

Вывод израильских войск из южной части Ливана будет продолжен по истечении 60-дневного срока, отведенного соглашением о прекращении огня, которое вступило в силу 27 ноября прошлого года, так как условия сделки еще не полностью выполнены ливанской стороной.

Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«В рамках соглашения о прекращении огня в Ливане было определено, что постепенный вывод Армии обороны Израиля должен быть осуществлен в течение 60 дней. Этот пункт был сформулирован с пониманием того, что процесс вывода может занять больше 60 дней. Поскольку соглашение о прекращении огня еще не полностью выполнено со стороны Ливана, процесс постепенного вывода войск продолжится в полном согласовании с США», - говорится в заявлении.

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