UNEC подписал стратегические соглашения с ведущими научными и образовательными учреждениями Узбекистана

В ходе визита между UNEC и Ташкентским международным университетом (ТМУ), Банковско-финансовой академией (БФА), Ташкентским государственным экономическим университетом (ТГЭУ) и Национальным университетом Узбекистана (НУУ) были подписаны соглашения о расширении сотрудничества.

Вначале делегация UNEC посетила Ташкентский международный университет (ТМУ). В ходе переговоров между ректором UNEC, проф. Адалатом Мурадовым и исполнительным директором ТМУ Искандаром Юлдашевым состоялся обмен мнениями по межвузовскому сотрудничеству и совместным проектам. По итогам встречи между сторонами был подписан меморандум о сотрудничестве.

Позже в Банковско-финансовой академии (БФА) Узбекистана состоялась встреча делегации UNEC. На встрече, организованной ректором БФА, профессором Эльмуродом Хошимовым обсуждались глобальные вызовы в сфере высшего образования и цифровой трансформации. По итогам обсуждений был подписан меморандум о расширении сотрудничества между UNEC и БФA.