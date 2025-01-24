Сколько северокорейцев погибло в Курске?

К середине января 2025 года силы КНДР потеряли 4000 человек в наступательных боевых операциях против украинских сил в Курской области. Из них примерно четверть были убиты в бою, сообщило Министерство обороны Великобритании в соцсети Х.

В сводке отмечается, что общие потери составляют более трети из примерно 11 000 человек войск КНДР, развернутых в Курской области.

По данным британской разведки, высокий уровень потерь КНДР за короткий период времени почти наверняка значительно ухудшил способность сил КНДР проводить наступательные боевые операции для вытеснения украинских сил из Курской области.

«Несмотря на значительные боевые потери, войска КНДР добились только тактических успехов в Курской области. Российские силы и КНДР почти наверняка испытывают трудности с взаимодействием. Эти две силы не говорят на общем языке, и войска КНДР почти наверняка испытывают трудности с интеграцией в российскую структуру командования и управления», - отмечают в Минобороны Британии.