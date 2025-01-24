В России нашли рецепт чуда

В статье, опубликованной в журнале «Вопросы философии», группа исследователей из двух институтов РАН и Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова предлагает провести реформу российской государственной службы «по сингапурскому варианту», где в 1960-х, во времена правления социал-демократа Ли Куан Ю, в рамках борьбы с коррупцией были кратно увеличены зарплаты госслужащих и судей. Вкупе с другими экономическими реформами Ли Куан Ю это дало мощный импульс экономике Сингапура, который за два десятка лет из страны третьего мира превратился в одно из самых развитых государств мира.

«Сингапурское экономическое чудо» можно повторить в России, если сформировать эффективную систему управления, а для этого требуется «адекватное стимулирование эффективного труда» госслужащих, полагают ученые.

Сейчас уровень зарплат чиновников «низкий», особенно в регионах, если сравнивать его, например, с сырьевым сектором экономики, считают в РАН. Согласно последним доступным данным Росстата, в 2022 году федеральные госслужащие получали в среднем 197 тысяч рублей, региональные — 91,1 тысячи, а чиновники в территориальных управлениях федеральных госорганов — 61,5 тысячи.

«При всех многочисленных различиях между странами имеется и то, что объединяет современную Россию и Сингапур. Так, в частности, в обеих странах наблюдается несменяемость власти (одно лицо в течение продолжительного времени является лидером нации) в условиях де-факто однопартийной системы», — говорится в статье.

Чтобы поднять доходы чиновников, ученые предлагают использовать систему премий, которая в свою очередь должна быть увязана с социально-экономическим развитием региона, где они работают. При этом премия должна состоять из двух частей — за индивидуальные результаты и за коллективные результаты, то есть выполнение регионом поставленных властями целей.