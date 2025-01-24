ВЭФ назвал главную угрозу для Азербайджана

Всемирный экономический форум (ВЭФ) опубликовал ежегодный отчет о глобальных рисках на 2025 год, в котором определил основные угрозы для мира в средне- и долгосрочной перспективе.

Для Азербайджана главным риском названо развитие искусственного интеллекта (ИИ). Другими угрозами названы дезинформация, инфляция и вынужденная миграция.

Помимо этого, Азербайджан оказался в числе 10 стран (включая Мальту, Гану, Косово, и такие густонаселенные, как Индия, Бангладеш), для которых проблема загрязнения входит в тройку главных рисков.