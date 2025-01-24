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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

ВЭФ назвал главную угрозу для Азербайджана

17:52 487

Всемирный экономический форум (ВЭФ) опубликовал ежегодный отчет о глобальных рисках на 2025 год, в котором определил основные угрозы для мира в средне- и долгосрочной перспективе.

Для Азербайджана главным риском названо развитие искусственного интеллекта (ИИ). Другими угрозами названы дезинформация, инфляция и вынужденная миграция.

Помимо этого, Азербайджан оказался в числе 10 стран (включая Мальту, Гану, Косово, и такие густонаселенные, как Индия, Бангладеш), для которых проблема загрязнения входит в тройку главных рисков.

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