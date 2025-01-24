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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

Армения ищет сына бизнесмена Царукяна

17:57 253

Сын бизнесмена, лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна – Нвер Царукян объявлен в международный розыск после инцидента в одном из казино Цахкадзора, произошедшей еще в октябре 2024 года.

Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на генпрокуратуру.

В октябре прошлого года между сотрудниками казино и Нвером Царукяном и его телохранителями возникла ссора, которая переросла в драку, раздались выстрелы. Было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК Армении. Нвера Царукяна объявили в розыск. Армянские СМИ пишут, он может находиться в Беларуси.

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