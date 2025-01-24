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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

Cчетная палата дала второй шанс бакинскому метро

17:58 311

Счетная палата выявила нарушения в использовании государственных субсидий акционерным обществом «Бакинский метрополитен». Согласно результатам внешнего финансового аудита, выделенные из государственного бюджета субсидии не были использованы по назначению.

Субсидии, предназначенные для покрытия убытков от пассажирских перевозок, направлялись на выплату заработной платы, обязательные социальные отчисления и коммунальные расходы.

Кроме того, несмотря на то что доходы от основной деятельности метрополитена превышали расходы на 13,5 млн манатов, часть государственных субсидий была использована на капитальный ремонт и строительство, что вызвало несоответствия в финансовом управлении.

Счетная палата предоставила Бакинскому метрополитену рекомендации для устранения выявленных нарушений.

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