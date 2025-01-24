Президенту отказались продлевать арест

Суд в Южной Корее принял решение не продлевать срок заключения под стражу бывшего президента Юн Сок Ёля, находившегося в изоляции с прошлой недели после вынесения импичмента, сообщает агентство Yonhap.

Соответствующее требование было отклонено, несмотря на ходатайство прокуратуры, направленное в суд 23 января. По данным Reuters, прокуроры настаивали на продлении ареста в связи с серьезностью предъявленных обвинений.

Ранее Западный районный суд Сеула санкционировал заключение Юн Сок Ёля под стражу, объяснив это возможностью уничтожения доказательств. Бывшему главе государства инкриминируется попытка насильственного удержания власти.

23 января Антикоррупционное управление Южной Кореи завершило расследование в отношении экс-президента. Ведомство рекомендовало прокуратуре предъявить обвинения в подготовке мятежа. Юн Сок Ёль, в свою очередь, отверг обвинения, заявив, что введение военного положения входило в его конституционные полномочия, а действия следователей поставил под сомнение.