Россия Трампу о своих интересах

Москва «не видит реальных действий со стороны Киева и Запада, указывающих на готовность к мирным переговорам», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Если США при Трампе будут учитывать интересы России, диалог Москвы и Вашингтона будет постепенно восстанавливаться, если нет, то всё останется как есть», - заявил глава МИД РФ.

Также Лавров высказался против «заморозки украинского конфликта», которая, по его словам, «будет использована Западом для вооружения Киева и попыток реванша».

Ранее Трамп заявил, что если Россия не согласится на сделку по Украине, США введут высокие тарифы и санкции в отношении всего, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим странам. «Мы можем сделать это легким или трудным способом — и легкий способ всегда лучше. Пришло время «ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ», — отметил глава американского государства.