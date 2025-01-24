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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

Эр-Рияд ответил на предложение Трампа снизить цены на нефть

18:10 2414

Министр экономики Саудовской Аравии Фейсал Алибрагим ответил на слова президента США Дональда Трампа о том, что необходимо снизить цены на нефть, чтобы остановить войну России против Украины.

По его словам, королевство сосредоточено на долгосрочной стабильности нефтяного рынка, передает Reuters.

«Позиция королевства, позиция ОПЕК направлена на долгосрочную стабильность рынка, чтобы гарантировать достаточное предложение для растущего спроса, в том числе со стороны США и искусственного интеллекта», – сказал он.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК снова снизить цену на нефть. По его мнению, это поможет быстрее закончить войну России против Украины. «Я хочу попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снова снизить цену на нефть. Я удивлен, почему они этого не сделали еще до выборов. Если бы цена снизилась, то война России против Украины быстро бы закончилась», - сказал Трамп. Президент США считает, что, пока цены на нефть будут высокими, война будет продолжаться.

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