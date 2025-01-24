Евросоюз просит Дамаск избавиться от военных баз России

Евросоюз попросил Дамаск избавиться от иностранного присутствия, включая военные базы России, для снятия европейских санкций.

Об этом журналистам в Брюсселе сообщил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии заседания глав МИД стран сообщества 27 января.

«Да, конечно, это вопрос, за которым мы следим. Мы уже передали новым властям в Сирии, что часть нормализации в Сирии должна включать избавление от любого иностранного присутствия - военного присутствия или вмешательства. Там три страны, и одна из них Россия. Поэтому да, мы продолжаем просить их. Они сказали, что посмотрят в будущем», - сказал представитель ЕС, отвечая на вопрос журналистов, ставит ли сообщество в качестве условия для снятия санкций против Сирии вывод российских военных баз.

России принадлежат два военных объекта в Сирии - пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в портовом городе Тартус и авиабаза Хмеймим.