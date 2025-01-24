Армении спрогнозировали вооруженный конфликт

Согласно результатам Глобального исследования рисков 2025 (Global Risk Report 2025), Армения вошла в число 12 стран, где угроза государственных вооружённых конфликтов считается одной из самых высоких в ближайшие два года.

Помимо этого, в рамках Опроса об ожиданиях (EOS) вооружённый конфликт, включая межгосударственные, внутригосударственные, прокси-войны и перевороты, входит в десятку глобальных рисков на ближайшие два года. Армения оказалась в числе 12 стран, для которых проблема вооружённых конфликтов оказалась первоочередной, наряду с Казахстаном, Израилем, Польшей, Египтом, Саудовской Аравией и другими государствами.