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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

Армении спрогнозировали вооруженный конфликт

18:46 1857

Согласно результатам Глобального исследования рисков 2025 (Global Risk Report 2025), Армения вошла в число 12 стран, где угроза государственных вооружённых конфликтов считается одной из самых высоких в ближайшие два года.

Помимо этого, в рамках Опроса об ожиданиях (EOS) вооружённый конфликт, включая межгосударственные, внутригосударственные, прокси-войны и перевороты, входит в десятку глобальных рисков на ближайшие два года. Армения оказалась в числе 12 стран, для которых проблема вооружённых конфликтов оказалась первоочередной, наряду с Казахстаном, Израилем, Польшей, Египтом, Саудовской Аравией и другими государствами.

В перечень главных рисков и потенциальных угроз для Армении в ближайшие два года вошли:

1. Вооруженный конфликт (межгосударственный, внутригосударственный, прокси-войны, перевороты и т. д.)

2. Вынужденная миграция

3. Дезинформация

4. Нехватка рабочей силы и/или талантов

5. Геоэкономическое противостояние (санкции, тарифы, инвестиционный скрининг и т. д.).

В отчёте отмечается, что высокая степень неопределённости вокруг текущих мировых конфликтов, усиление напряжённости и недостаток международных усилий по их урегулированию создают опасные предпосылки.

Доклад Глобального исследования рисков 2025 основывается на результатах исследования восприятия рисков, в котором приняли участие более 900 мировых лидеров из академической среды, бизнеса, государственных органов, международных организаций и гражданского общества. Отмечается, что в отчёте использованы данные около 100 тематических экспертов, включая специалистов из консультативного совета по глобальным рискам, глобального совета будущего по сложным рискам и сообщества директоров по управлению рисками.

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