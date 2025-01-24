В США массовая депортация нелегальных мигрантов

Уже задержаны 538 человек, противозаконно въехавших в Соединенные Штаты, «сотни» выдворены на самолетах ВВС США, заявила пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт на платформе X.

Американские власти спустя несколько дней после вступления Дональда Трампа в должность президента США начали массовую высылку мигрантов, нелегально находящихся в стране.

По ее словам, сейчас «происходит самая масштабная депортация в истории». Пограничное агентство США подтвердило задержание 538 человек, добавив, что в отношении 373 из них выданы ордеры на арест.

Мэр города Ньюарк (штат Нью-Джерси) Рас Барака 23 января сообщил, что сотрудники пограничной службы ICE провели обыски и задерживали без предъявления ордеров на арест жителей без документов, а также граждан США. Одним из задержанных был ветеран американской армии, указал Барака, передает Дойче велле.

Решение проблемы нелегальной иммиграции в США было одним из ключевых обещаний Трампа в его предвыборной кампании. Выступая на инаугурации 20 января, он ясно дал понять, что осуществит запланированную массовую депортацию «миллионов и миллионов» нелегальных мигрантов, и предупредил об отправке военных к южной границе США, чтобы «отразить катастрофическое вторжение» в страну.

Указами Трампа приостановлены программы по переселению беженцев и отменено право на получение американского гражданства детьми мигрантов по праву рождения на территории США. Позже суд заблокировал указ, ограничивающий получение гражданство по праву рождения.