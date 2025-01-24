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О чем договорился Фуад Нагиев с генсеком? Там был и король

Рамиль Алиев, собкор, Мадрид
19:19 1058

Для участия в мероприятиях, проходящих в рамках международной туристической выставки FITUR в Мадриде, азербайджанская делегация, возглавляемая председателем Государственного агентства по туризму Фуадом Нагиевым, совершила рабочий визит в Испанию.

Как сообщает haqqin.az, одним из ключевых событий визита стала встреча Фуада Нагиева с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Зурабом Пололикашвили в штаб-квартире организации в Мадриде. По итогам переговоров было подписано соглашение о проведении 71-го заседания Европейской региональной комиссии ООН по туризму, которое состоится в Азербайджане с 4 по 6 июня 2025 года.

Стороны также обсудили важнейшие направления сотрудничества, такие как выдвижение Азербайджана в члены Исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН на 2025-2029 годы, совместная работа по реализации Декларации Глазго, к которой Азербайджан присоединился в рамках «Дня туризма» на COP29, а также расширение партнерства в области туристического образования. Наряду с этим, была обсуждена заявка Азербайджана на участие в номинации «Лучшая туристическая деревня».

В ходе визита Фуад Нагиев провел встречу с министром промышленности и туризма Испании Жорди Эреу. Председатель Госкомитета по туризму проинформировал испанскую сторону об участии Азербайджана на международных выставках FITUR и IBTM World, где были представлены национальные стенды, направленные на продвижение туризма нашей страны на европейском рынке. Также обсуждались вопросы укрепления связей с Испанией в рамках специализированных международных организаций. В завершение встречи Фуад Нагиев пригласил Жорди Эреу принять участие в 71-м заседании Региональной комиссии ООН по туризму, которое состоится в Баку.

Министр промышленности и туризма Испании в свою очередь отметил значимость дальнейшего развития двусторонних отношений в сфере туризма и необходимость увеличения взаимных туристических поездок.

На выставке FITUR также прошли встречи с высокопоставленными зарубежными гостями в азербайджанском павильоне. Фуад Нагиев встретился с министром туризма Бразилии Селсо Сабино, министром туризма и торговли Андорры Жорди Торресом Фалько и председателем Комитета по туризму Республики Узбекистан Умидом Шадиевым. В ходе этих встреч были обсуждены существующие туристические связи с указанными странами и перспективы для дальнейшего развития сотрудничества в области туризма.

Отметим, что одно из крупнейших туристических мероприятий в Европе - FITUR ежегодно посещает король Испании Филипп VI.

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