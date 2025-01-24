Последняя встреча посла Беларуси… с Али Асадовым

24 января премьер-министр Али Асадов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Азербайджане Андреем Равковым в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране.

Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана.

А.Асадов выразил признательность послу за вклад в развитие дружественных отношений между АР и РБ.

На встрече было выражено удовлетворение уровнем взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, а также обсуждены перспективы дальнейшего расширения взаимодействия в различных областях.