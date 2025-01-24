Первый звоночек: Ван позвонил Рубио

Министр иностранных дел КНР Ван И и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, сообщает МИД КНР.

"Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел Китая Ван И 24 января 2025 года провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

Отмечается, что разговор состоялся по запросу американской стороны.