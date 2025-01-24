Вокруг Еревана и Баку: Рубио говорит с Фиданом, а Луи Боно пошел к послу Турции

Состоялся первый раунд дипломатических переговоров между администрацией Трампа и Турцией. По данным, распространенным Госдепартаментом США, 23 января госсекретарь Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Информации о том, по чьей инициативе состоялся разговор, на данный момент нет. В официальном сообщении Госдепартамента США сказано, что Рубио обсудил с Фиданом двусторонние отношения, ситуацию в Сирии, урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией, а также другие темы.

В ходе диалога госсекретарь США подчеркнул, что новое руководство Сирии не должно превращать страну в источник международного терроризма. По словам Марко Рубио, следует пресекать любые попытки внешних сил воспользоваться переходным периодом в Сирии для достижения своих целей. Кроме того, Рубио отметил важность достижения устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией, подчеркнув при этом, что Турция является ключевым союзником США в НАТО. Интересно, что на официальном сайте МИД Турции информация о телефонном разговоре Фидана с госсекретарем США по состоянию на первую половину дня 24 января отсутствовала. Тем не менее, согласно сведениям, переданным проправительственными изданиями, которые ссылаются на источники, близкие к МИД Турции, Рубио и Фидан подчеркнули важность поддержания двусторонних отношений на основе взаимного доверия.

Эти же источники отметили, что стороны обсудили важность согласованных действий США и Турции по региональным вопросам, и что в завершении разговора Хакан Фидан пожелал американскому коллеге успехов на новом посту. Турецкая служба «Голос Америки» сообщает, что 24 января посол Турции в Вашингтоне был вызван в Госдепартамент США, где встретился с Луисом Боно - высокопоставленным сотрудником Бюро по делам Европы и Евразии, являющимся также спецпредставителем США по вопросам урегулирования на Кавказе. Встреча, начавшаяся в 22:00 по бакинскому времени, проходила за закрытыми дверями. Напомним, что Боно в статусе спецпредставителя неоднократно посещал регион с целью поддержки мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Его последний визит в Баку состоялся 6 декабря 2024 года.