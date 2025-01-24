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Вокруг Еревана и Баку: Рубио говорит с Фиданом, а Луи Боно пошел к послу Турции

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Фархад Мамедов, автор haqqin.az
20:10 2321

Состоялся первый раунд дипломатических переговоров между администрацией Трампа и Турцией. По данным, распространенным Госдепартаментом США, 23 января госсекретарь Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Информации о том, по чьей инициативе состоялся разговор, на данный момент нет.

В официальном сообщении Госдепартамента США сказано, что Рубио обсудил с Фиданом двусторонние отношения, ситуацию в Сирии, урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией, а также другие темы.

Рубио ли позвонил Фидану?

В ходе диалога госсекретарь США подчеркнул, что новое руководство Сирии не должно превращать страну в источник международного терроризма. По словам Марко Рубио, следует пресекать любые попытки внешних сил воспользоваться переходным периодом в Сирии для достижения своих целей. Кроме того, Рубио отметил важность достижения устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией, подчеркнув при этом, что Турция является ключевым союзником США в НАТО.

Интересно, что на официальном сайте МИД Турции информация о телефонном разговоре Фидана с госсекретарем США по состоянию на первую половину дня 24 января отсутствовала.

Тем не менее, согласно сведениям, переданным проправительственными изданиями, которые ссылаются на источники, близкие к МИД Турции, Рубио и Фидан подчеркнули важность поддержания двусторонних отношений на основе взаимного доверия.

Ведомство Фидана молчит

Эти же источники отметили, что стороны обсудили важность согласованных действий США и Турции по региональным вопросам, и что в завершении разговора Хакан Фидан пожелал американскому коллеге успехов на новом посту.

Турецкая служба «Голос Америки» сообщает, что 24 января посол Турции в Вашингтоне был вызван в Госдепартамент США, где встретился с Луисом Боно - высокопоставленным сотрудником Бюро по делам Европы и Евразии, являющимся также спецпредставителем США по вопросам урегулирования на Кавказе.

Встреча, начавшаяся в 22:00 по бакинскому времени, проходила за закрытыми дверями.

Напомним, что Боно в статусе спецпредставителя неоднократно посещал регион с целью поддержки мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Его последний визит в Баку состоялся 6 декабря 2024 года.

Боно все еще в игре?

Как известно, администрация Байдена активно участвовала в армяно-азербайджанских мирных переговорах, организовав в Вашингтоне несколько раундов встреч министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

Однако позже Баку отказался от роли США в переговорах, обвинив администрацию Байдена в предвзятом отношении к Азербайджану. Тем не менее, США пытались сохранить свою роль в мирном процессе посредством сотрудничества с Турцией и неоднократно обсуждали ход армяно-азербайджанских переговоров в рамках дипломатических контактов с Анкарой.

Официальный Вашингтон периодически подчеркивает важность скорейшего достижения мира между Азербайджаном и Арменией. Аналогичную позицию занимает и Анкара. Остается лишь понять, каким будет подход новой администрации Трампа к политике США на Южном Кавказе и, в частности, к мирным переговорам между Азербайджаном и Арменией.

В данном контексте уместно напомнить, что нынешний госсекретарь США Марко Рубио, будучи сенатором, активно занимался вопросами, связанными с Южным Кавказом, и неоднократно выражал публичную поддержку Армении.

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