Вокруг Еревана и Баку: Рубио говорит с Фиданом, а Луи Боно пошел к послу Турции
Состоялся первый раунд дипломатических переговоров между администрацией Трампа и Турцией. По данным, распространенным Госдепартаментом США, 23 января госсекретарь Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Информации о том, по чьей инициативе состоялся разговор, на данный момент нет.
В официальном сообщении Госдепартамента США сказано, что Рубио обсудил с Фиданом двусторонние отношения, ситуацию в Сирии, урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией, а также другие темы.
В ходе диалога госсекретарь США подчеркнул, что новое руководство Сирии не должно превращать страну в источник международного терроризма. По словам Марко Рубио, следует пресекать любые попытки внешних сил воспользоваться переходным периодом в Сирии для достижения своих целей. Кроме того, Рубио отметил важность достижения устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией, подчеркнув при этом, что Турция является ключевым союзником США в НАТО.
Интересно, что на официальном сайте МИД Турции информация о телефонном разговоре Фидана с госсекретарем США по состоянию на первую половину дня 24 января отсутствовала.
Тем не менее, согласно сведениям, переданным проправительственными изданиями, которые ссылаются на источники, близкие к МИД Турции, Рубио и Фидан подчеркнули важность поддержания двусторонних отношений на основе взаимного доверия.
Эти же источники отметили, что стороны обсудили важность согласованных действий США и Турции по региональным вопросам, и что в завершении разговора Хакан Фидан пожелал американскому коллеге успехов на новом посту.
Турецкая служба «Голос Америки» сообщает, что 24 января посол Турции в Вашингтоне был вызван в Госдепартамент США, где встретился с Луисом Боно - высокопоставленным сотрудником Бюро по делам Европы и Евразии, являющимся также спецпредставителем США по вопросам урегулирования на Кавказе.
Встреча, начавшаяся в 22:00 по бакинскому времени, проходила за закрытыми дверями.
Напомним, что Боно в статусе спецпредставителя неоднократно посещал регион с целью поддержки мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Его последний визит в Баку состоялся 6 декабря 2024 года.
Как известно, администрация Байдена активно участвовала в армяно-азербайджанских мирных переговорах, организовав в Вашингтоне несколько раундов встреч министров иностранных дел Армении и Азербайджана.
Однако позже Баку отказался от роли США в переговорах, обвинив администрацию Байдена в предвзятом отношении к Азербайджану. Тем не менее, США пытались сохранить свою роль в мирном процессе посредством сотрудничества с Турцией и неоднократно обсуждали ход армяно-азербайджанских переговоров в рамках дипломатических контактов с Анкарой.
Официальный Вашингтон периодически подчеркивает важность скорейшего достижения мира между Азербайджаном и Арменией. Аналогичную позицию занимает и Анкара. Остается лишь понять, каким будет подход новой администрации Трампа к политике США на Южном Кавказе и, в частности, к мирным переговорам между Азербайджаном и Арменией.
В данном контексте уместно напомнить, что нынешний госсекретарь США Марко Рубио, будучи сенатором, активно занимался вопросами, связанными с Южным Кавказом, и неоднократно выражал публичную поддержку Армении.