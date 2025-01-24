Жесткая реакция Офиса Зеленского на заявление Путина

«Российский диктатор Владимир Путин хочет договориться о судьбе Европы - без Европы, и говорить об Украине - без Украины».

Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале в ответ на заявление Путина о его готовности встретиться с Трампом по урегулированию «украинского вопроса».

"Путин пытается продвигать идею переговоров с США. Но у него есть условие: он хочет договориться о судьбе Европы - без Европы. И стремится говорить об Украине - без Украины. Этого не будет. Путину давно нужно вернуться в реальность самому, или его вернут", - подчеркнул он.