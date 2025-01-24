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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

Российская армия потеряла 20 тысяч единиц военной техники

20:28 1231

За три года боевых действий на территории Украины было уничтожено не менее 20 тысяч единиц военной техники Вооруженных сил России и погибло не менее 90 тысяч россиян.

"Материальные потери составили уже 20 027 единиц", свидетельствуют данные сайта Oryx, который ведет учет подтвержденных случаев уничтожения техники. Из них около 15% российская армия «подарила» противнику: 3011 единиц были захвачены Вооруженными силами Украины (ВСУ). Еще 1113 были брошены, 852 – повреждены и 15 051 – уничтожены.

В свою очередь, ВСУ потеряли 7609 единиц – в 2,6 раза меньше, чем российская армия.

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