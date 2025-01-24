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Всемирный банк выделит Армении 1 миллиард 700 миллионов долларов

20:35 1465

Совет исполнительных директоров Группы Всемирного банка одобрил новую пятилетнюю рамочную программу партнерства с Арменией.

ВБ инвестирует в Армении 1 миллиард 700 миллионов долларов.

Как сообщает пресс-служба Банка, целью программы является сокращение бедности и содействие созданию рабочих мест и повышению устойчивости.

ВБ отмечает низкий уровень внутренних и иностранных инвестиций и высокий уровень безработицы в Армении, и эти проблемы обуславливают проблемы для роста. Неравномерные результаты в образовании и здравоохранении в Армении создают ограничения для трудоустройства и производительности населения. Система социальной защиты требует реформ для лучшего определения и поддержки уязвимых слоев населения во время кризиса. Армения также сталкивается с серьезными рисками землетрясений и становится все более уязвимой к последствиям изменения климата.

Новая стратегия направлена на создание новых, качественных рабочих мест, укрепление человеческого капитала за счет расширения доступа к качественному здравоохранению и улучшения социальной защиты.

Она также направлена на формирование устойчивой экономики за счет развития экономической деятельности, адаптированной к изменению климата, и укрепления государственных систем.

«Сосредоточившись на создании рабочих мест, человеческом капитале и устойчивости, мы стремимся улучшить жизнь армян и помочь стране справиться с будущими вызовами», - отметила региональный директор Всемирного банка в Армении Каролин Гегинат.

Реализация новой стратегии предусматривает тесное сотрудничество между институтами Группы Всемирного банка, в том числе между Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной финансовой корпорацией (МФК).

Международный банк реконструкции и развития рассчитывает профинансировать около 1 млрд долларов в течение следующих пяти лет, а Международная финансовая корпорация – до 700 млн долларов.

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