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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

Трамп непреклонен: цены на нефть надо сбить

20:42 1218

Конфликт в Украине не удастся завершить "просто", пока цены на нефть в мире остаются высокими, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп журналистам после прибытия в Северную Каролину.

"Мы хотим, чтобы ОПЕК снизил цены на нефть, и это автоматически остановит трагедию, которая происходит в Украине. Это ужасная трагедия для обеих сторон. Более миллиона мужчин погибли, и каждую неделю они теряют тысячи людей… Пока цены на нефть высоки, эта война не закончится так просто", – сказал президент.

Он также призвал ОПЕК "действовать" и снизить цены ради завершения конфликта.

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