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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

Появился Путин. Без громких нот

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Георгий Бовт, автор haqqin.az
21:02 2307

Москва и Вашингтон в последнее время после прихода к власти администрации Трампа все чаще говорят о возможности переговоров по урегулированию украинского кризиса. Однако конкретные формулировки заявлений заставляют задуматься о том, насколько могут сблизиться позиции сторон в ходе таких переговоров, если и когда до них дойдет дело.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении завершить войну в Украине чуть ли не за один день. После инаугурации день уже растянулся на 100 дней – именно такой срок он отпустил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу на то, чтобы найти пути к урегулированию. Хотя сам Трамп при этом уже проявляет нетерпеливость. Так, он публично обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом завершить конфликт. Признавшись в любви к русскому народу и вспомнив совместную борьбу против нацизма в годы Второй мировой войны.

Трамп растянул 1 день до 100 дней

В том же сообщении он, впрочем, сразу перешел и к угрозам, пригрозил ввести «высокие тарифы, пошлины и санкции» на российский экспорт, если не удастся заключить мирное соглашение. Иными словами, пригрозил почти полной торговой блокадой. При том, что в российско-американской торговле высокие тарифы вводить практически не на что: ее взаимный товарооборот составляет жалкие 4 миллиарда долларов. Трамп также уже заранее назначил «виноватого» в срыве переговоров, заявив, что якобы Зеленский уже готов к сделке, а вот Путин – еще неизвестно.

Дипломатического опыта у Кита Келлога при этом нет, он – не Киссинджер совсем. Ранее обнародованный от его имени план предусматривает заморозку конфликта по линии фронта и невступление Украины в НАТО. Москва, однако, уже не раз давала понять, что этого мало. Владимир Путин заявлял, что целью любых переговоров «должна быть … не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир, основанный на уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые живут в регионе». На днях и глава МИД РФ Сергей Лавров снова заявил о необходимости принятия «юридически обязывающих договоренностей с закреплением в них механизма невозможности их нарушения». Но на практике достичь этого будет ой как непросто.

Достаточно вспомнить те же Стамбульские договоренности весны 2022 года, на которые часто ссылаются в Москве, отмечая высокую тогда степень готовности соглашения, которое даже парафировала украинская делегация. Между тем, проект этих соглашений предусматривал их ратификацию всеми странами-гарантами. В буквальном прочтении это тогда означало, что Верховная Рада, Конгресс США, Дума, Британский парламент и Всекитайское собрание народных представителей и так далее должны были в том числе признать новые территориальные реалии. Рада, подразумевалось, должна была бы внести и соответствующие поправки в Конституцию (где записано еще и стремление в НАТО).  Ни тогда, ни сейчас это, увы, пока не выглядит реалистичным. Нужны какие-то другие формулы и решения.

Кит Келлог - не Киссенджер

Отвечая уже на «ультиматум Трампа», замглавы МИД РФ Сергей Рябков (он часто играет роль «ястреба») заявил, что завершение конфликта в Украине невозможно ни за 100 дней, ни за больший срок, если США не изменят свою стратегию, и будут вести переговоры на основании угроз санкциями. Иными словами, МИД РФ дал понять: «нас не запугаешь», надо перейти к более реалистичному подходу со стороны Вашингтона.

По словам Рябкова, даже при более реалистичной стратегии США предсказать темпы урегулирования конфликта крайне сложно. По его словам, конфликт в Украине стал частью геополитического противостояния, и без серьезных изменений в подходе американской стороны рассчитывать на быстрый прогресс не стоит.  Однако тот же Трамп, обращаясь по видеосвязи к Давосскому форуму, снова прибег к угрозам, призвав Саудовскую Аравию и страны ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы ударить по доходам России и ей стало не на что воевать.

Теперь уже глава МИД Сергей Лавров еще более «усилил» Рябкова, заявив об отсутствии со стороны Киева и западных стран конкретных шагов, свидетельствующих об их желании начать мирные переговоры. В соответствующем заявлении МИД РФ отмечено, что поставки вооружений Украине продолжаются, разрабатываются новые ультимативные требования к России, а юридические ограничения на переговоры остаются в силе. Вопрос легитимности действующей украинской власти также остается нерешенным, подчеркнули в российском МИДе. В воздухе повис вопрос: а что же Путин?

Не новые тезисы в устах Путина

И Путин появился. В пространном заявлении для корреспондента кремлёвского пула Павла Зарубина, предложив собственную – подчеркнуто спокойную – нюансировку. Без громких нот.

Он не «огрызался» на резкие заявления и угрозы Трампа, а словно старался их не замечать, давая разъяснения тоном мудрого, чуть уставшего политического старожила. При этом Путин сделал пару откровенных реверансов в адрес Трампа. Типы нарциссической натуры, каковым является Трамп, такое страшно любят, это их обычно расслабляет. В частности Путин заявил, что если бы в 2020 году у Трампа «не украли выборы» (а это любимый тезис нынешнего хозяина Белого дома), то войны в 2022 году могло бы и не случиться (Трамп и сам это не раз говорил в ходе избирательной кампании). Путин вновь повторил: «Россия никогда не отказывалась от контактов с администрацией США. И не наша вина, что прежняя администрация от этих контактов отказалась». Снова похвалил Трампа, с которым у него были «деловые, но в то же время прагматические отношения», хотя он ввел кучу жестких санкций против России. И вообще, мол, «лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России».

А вот уже далее последовали оговорки, которые указывают на то, что путь к переговорам по Украине будет непростым. Это тоже не новые тезисы в устах Путина. Он снова поднял тезис о «нелегитимности» Зеленского (срок его полномочий кончился). К тому же сам Зеленский ранее своим указом запретил переговоры с российским президентом. И потом, дескать, на этом основании украинские власти смогут признать и переговоры нелегитимными, и их результаты. И хотя теперь Зеленский вроде бы заговорил о готовности такие переговоры вести, но указ-то не отменен. Пусть, мол, отменит, намекает Путин. А на угрозы Трампа сбить цены на нефть он вежливо указал, что это будет противоречить в том числе интересам Америки, которая сама крупнейший производитель нефти.

Время работает на Путина. Российская армия продвигается вперед

При этом Путин не стал комментировать недавнее пространное сообщение агентства «Рейтер» со ссылкой на анонимные источники в Кремле и около него о том, что якобы Кремль все больше обеспокоен ситуацией в российской экономике, а в элитах начинают говорить о «желательности» урегулирования военного конфликта путем переговоров.

Создается впечатление, что все стороны конфликта, заявляя о готовности к переговорам, перебрасывают инициативу самого первого решительного шага в этом направлении друг другу, как горячий каштан. Прежде всего потому, что всем очевидна непримиримость нынешних позиций Москвы и Киева и их неготовность идти на какие-либо компромиссы. С точки зрения Москвы, если Трамп уже проявляет нетерпение и сыплет угрозами, то вовсе не обязательно ему в этом подыгрывать и торопить события. Тем более, что с поля боя каждый день приходят новости о продвижении российских войск на Донбассе.

К тому же надо дать «отстояться» и переговорной позиции коллективного Запада как союзника Киева. К чему тот же Трамп его сподвигнет и сподвигнет ли вообще? Пока на Западе преобладает «ястребиный клекот». Надо посмотреть и на результаты давления команды Трампа на Киев – будут ли они, в том числе в части признания территориальных потерь и готовности согласиться на нейтральный статус и невступление в НАТО?

При этом тот же Зеленский, хотя уже и не отказывается от переговоров с Путиным вопреки своему же указу (не отмененному), снова вернулся к подзабытому уже требованию отвести российские войска на границы на момент начала СВО.

Концепция англосаксов: Украина - заслон для Европы

Появился и новый тезис в его устах: теперь он говорит, что США должны стать частью «миротворческого корпуса» в Европе. На этом фоне разговоры об отправке европейских военных (что Москва категорически не приемлет) также становятся все настойчивее. Если цифру в 200 тысяч, оброненную было самим Зеленским, сразу признали взятой с потолка, то контингент в 40-50 тысяч обсуждается в европейских кругах как реалистичный.

Пока в привязке к возможному прекращению огня, но не исключено, что термин «миротворчество» может эволюционировать в сторону «принуждение к миру». Британский премьер Кир Стармер и генсек НАТО Марк Рютте обсудят вопрос о миротворцах уже 3 февраля. Сам генсек при этом – за затягивание военных действий. По его словам, поражение Украины обойдется альянсу дороже, чем ее поддержка. Иными словами, пусть ВСУ стачивают силы Российской армии как можно дольше ввиду возможного столкновения России с НАТО уже года через 3-5, как предрекают некоторые в Европе. Также Рютте призвал Европу оплатить поставки американского оружия для Украины, если это откажется сделать Вашингтон.

Еще более решительно выразился польский президент Анджей Дуда: "Мы должны применить такие сильные меры, чтобы заставить Владимира Путина самому просить о мирных переговорах". Так что информационный фон для переговоров - крайне пока неблагоприятный. Однако у политиков не принято говорить, что они готовы только воевать. Чаще всего говорят как раз о готовности к миру, но вот только враг никак не сдается и никак не хочет принять мир на «справедливых условиях».

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