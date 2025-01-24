Появился Путин. Без громких нот

Москва и Вашингтон в последнее время после прихода к власти администрации Трампа все чаще говорят о возможности переговоров по урегулированию украинского кризиса. Однако конкретные формулировки заявлений заставляют задуматься о том, насколько могут сблизиться позиции сторон в ходе таких переговоров, если и когда до них дойдет дело. В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении завершить войну в Украине чуть ли не за один день. После инаугурации день уже растянулся на 100 дней – именно такой срок он отпустил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу на то, чтобы найти пути к урегулированию. Хотя сам Трамп при этом уже проявляет нетерпеливость. Так, он публично обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом завершить конфликт. Признавшись в любви к русскому народу и вспомнив совместную борьбу против нацизма в годы Второй мировой войны.

В том же сообщении он, впрочем, сразу перешел и к угрозам, пригрозил ввести «высокие тарифы, пошлины и санкции» на российский экспорт, если не удастся заключить мирное соглашение. Иными словами, пригрозил почти полной торговой блокадой. При том, что в российско-американской торговле высокие тарифы вводить практически не на что: ее взаимный товарооборот составляет жалкие 4 миллиарда долларов. Трамп также уже заранее назначил «виноватого» в срыве переговоров, заявив, что якобы Зеленский уже готов к сделке, а вот Путин – еще неизвестно. Дипломатического опыта у Кита Келлога при этом нет, он – не Киссинджер совсем. Ранее обнародованный от его имени план предусматривает заморозку конфликта по линии фронта и невступление Украины в НАТО. Москва, однако, уже не раз давала понять, что этого мало. Владимир Путин заявлял, что целью любых переговоров «должна быть … не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир, основанный на уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые живут в регионе». На днях и глава МИД РФ Сергей Лавров снова заявил о необходимости принятия «юридически обязывающих договоренностей с закреплением в них механизма невозможности их нарушения». Но на практике достичь этого будет ой как непросто. Достаточно вспомнить те же Стамбульские договоренности весны 2022 года, на которые часто ссылаются в Москве, отмечая высокую тогда степень готовности соглашения, которое даже парафировала украинская делегация. Между тем, проект этих соглашений предусматривал их ратификацию всеми странами-гарантами. В буквальном прочтении это тогда означало, что Верховная Рада, Конгресс США, Дума, Британский парламент и Всекитайское собрание народных представителей и так далее должны были в том числе признать новые территориальные реалии. Рада, подразумевалось, должна была бы внести и соответствующие поправки в Конституцию (где записано еще и стремление в НАТО). Ни тогда, ни сейчас это, увы, пока не выглядит реалистичным. Нужны какие-то другие формулы и решения.

Отвечая уже на «ультиматум Трампа», замглавы МИД РФ Сергей Рябков (он часто играет роль «ястреба») заявил, что завершение конфликта в Украине невозможно ни за 100 дней, ни за больший срок, если США не изменят свою стратегию, и будут вести переговоры на основании угроз санкциями. Иными словами, МИД РФ дал понять: «нас не запугаешь», надо перейти к более реалистичному подходу со стороны Вашингтона. По словам Рябкова, даже при более реалистичной стратегии США предсказать темпы урегулирования конфликта крайне сложно. По его словам, конфликт в Украине стал частью геополитического противостояния, и без серьезных изменений в подходе американской стороны рассчитывать на быстрый прогресс не стоит. Однако тот же Трамп, обращаясь по видеосвязи к Давосскому форуму, снова прибег к угрозам, призвав Саудовскую Аравию и страны ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы ударить по доходам России и ей стало не на что воевать. Теперь уже глава МИД Сергей Лавров еще более «усилил» Рябкова, заявив об отсутствии со стороны Киева и западных стран конкретных шагов, свидетельствующих об их желании начать мирные переговоры. В соответствующем заявлении МИД РФ отмечено, что поставки вооружений Украине продолжаются, разрабатываются новые ультимативные требования к России, а юридические ограничения на переговоры остаются в силе. Вопрос легитимности действующей украинской власти также остается нерешенным, подчеркнули в российском МИДе. В воздухе повис вопрос: а что же Путин?

И Путин появился. В пространном заявлении для корреспондента кремлёвского пула Павла Зарубина, предложив собственную – подчеркнуто спокойную – нюансировку. Без громких нот. Он не «огрызался» на резкие заявления и угрозы Трампа, а словно старался их не замечать, давая разъяснения тоном мудрого, чуть уставшего политического старожила. При этом Путин сделал пару откровенных реверансов в адрес Трампа. Типы нарциссической натуры, каковым является Трамп, такое страшно любят, это их обычно расслабляет. В частности Путин заявил, что если бы в 2020 году у Трампа «не украли выборы» (а это любимый тезис нынешнего хозяина Белого дома), то войны в 2022 году могло бы и не случиться (Трамп и сам это не раз говорил в ходе избирательной кампании). Путин вновь повторил: «Россия никогда не отказывалась от контактов с администрацией США. И не наша вина, что прежняя администрация от этих контактов отказалась». Снова похвалил Трампа, с которым у него были «деловые, но в то же время прагматические отношения», хотя он ввел кучу жестких санкций против России. И вообще, мол, «лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России». А вот уже далее последовали оговорки, которые указывают на то, что путь к переговорам по Украине будет непростым. Это тоже не новые тезисы в устах Путина. Он снова поднял тезис о «нелегитимности» Зеленского (срок его полномочий кончился). К тому же сам Зеленский ранее своим указом запретил переговоры с российским президентом. И потом, дескать, на этом основании украинские власти смогут признать и переговоры нелегитимными, и их результаты. И хотя теперь Зеленский вроде бы заговорил о готовности такие переговоры вести, но указ-то не отменен. Пусть, мол, отменит, намекает Путин. А на угрозы Трампа сбить цены на нефть он вежливо указал, что это будет противоречить в том числе интересам Америки, которая сама крупнейший производитель нефти.

При этом Путин не стал комментировать недавнее пространное сообщение агентства «Рейтер» со ссылкой на анонимные источники в Кремле и около него о том, что якобы Кремль все больше обеспокоен ситуацией в российской экономике, а в элитах начинают говорить о «желательности» урегулирования военного конфликта путем переговоров. Создается впечатление, что все стороны конфликта, заявляя о готовности к переговорам, перебрасывают инициативу самого первого решительного шага в этом направлении друг другу, как горячий каштан. Прежде всего потому, что всем очевидна непримиримость нынешних позиций Москвы и Киева и их неготовность идти на какие-либо компромиссы. С точки зрения Москвы, если Трамп уже проявляет нетерпение и сыплет угрозами, то вовсе не обязательно ему в этом подыгрывать и торопить события. Тем более, что с поля боя каждый день приходят новости о продвижении российских войск на Донбассе. К тому же надо дать «отстояться» и переговорной позиции коллективного Запада как союзника Киева. К чему тот же Трамп его сподвигнет и сподвигнет ли вообще? Пока на Западе преобладает «ястребиный клекот». Надо посмотреть и на результаты давления команды Трампа на Киев – будут ли они, в том числе в части признания территориальных потерь и готовности согласиться на нейтральный статус и невступление в НАТО? При этом тот же Зеленский, хотя уже и не отказывается от переговоров с Путиным вопреки своему же указу (не отмененному), снова вернулся к подзабытому уже требованию отвести российские войска на границы на момент начала СВО.