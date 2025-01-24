Арестован владелец злополучного отеля в Турции

Суд арестовал в пятницу Халита Эргюля, владельца гостиницы Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу, где в результате пожара погибли 78 человек, передает телеканал CNN Türk.

Огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек, 36 из них - несовершеннолетние. Гостиница опечатана и сильно повреждена, ее могут укрепить или окончательно снести.