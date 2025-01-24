Арестован владелец злополучного отеля в Турции
Суд арестовал в пятницу Халита Эргюля, владельца гостиницы Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу, где в результате пожара погибли 78 человек, передает телеканал CNN Türk.
Огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек, 36 из них - несовершеннолетние. Гостиница опечатана и сильно повреждена, ее могут укрепить или окончательно снести.
"В рамках расследования были задержаны 14 человек", - сообщил телеканал.
Проходы к пожарным лестницам в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Турции были перекрыты, отсутствовала обязательная в подобных зданиях система пожаротушения, что способствовало увеличению числа жертв.
Отель Grand Kartal в Болу регулярно проверяли, пожарные службы не обнаружили недочетов, сообщил ранее министр туризма и культуры Турции Мехмет Нури Эрсой. В среду в Турции был объявлен национальный траур по погибшим.