Трамп не унимается: Канада - наша

Президент США Дональд Трамп пообещал Канаде серьезные налоговые послабления в случае, если страна войдет в состав Соединенных Штатов на правах 51-го штата.

"Я бы с удовольствием увидел Канаду 51-м штатом. Граждане Канады, если это произойдет, получат очень большие налоговые послабления, потому что их сейчас сильно обременяют налоги.

Вам не придется беспокоиться о военных вопросах и многом другом. У вас будет лучшее медицинское обслуживание, намного лучшее", – сказал Трамп журналистам, находясь с визитом в Северной Каролине.