Акции протеста снова парализовали Тбилиси
В грузинской столице продолжаются мощные акции протеста в защиту европейского выбора страны.
Сегодня, 24 января, в Тбилиси проводят акцию протеста сотрудники грузинской кинематографии и деятели театра. Интеллигенция протестует на площади с лозунгом: «Огонь олигархии!».
Наряду с этой акцией, состоялся марш солидарности бывших и действующих сотрудников Министерства юстиции Грузии и учреждений, входящих в систему юстиции. Многие из участников акции были уволены за поддержку оппозиции.
Некоторое время назад началось шествие к зданию парламента представителей СМИ.
Три народных марша слились воедино на проспекте Руставели, который перекрыт в данное время. На митинг стекаются жители Тбилиси.