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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

Акции протеста снова парализовали Тбилиси

Отдел информации
21:48 421

В грузинской столице продолжаются мощные акции протеста в защиту европейского выбора страны.

Сегодня, 24 января, в Тбилиси проводят акцию протеста сотрудники грузинской кинематографии и деятели театра. Интеллигенция протестует на площади с лозунгом: «Огонь олигархии!».

Наряду с этой акцией, состоялся марш солидарности бывших и действующих сотрудников Министерства юстиции Грузии и учреждений, входящих в систему юстиции. Многие из участников акции были уволены за поддержку оппозиции.

Некоторое время назад началось шествие к зданию парламента представителей СМИ.

Три народных марша слились воедино на проспекте Руставели, который перекрыт в данное время. На митинг стекаются жители Тбилиси.

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