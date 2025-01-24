Акции протеста снова парализовали Тбилиси

В грузинской столице продолжаются мощные акции протеста в защиту европейского выбора страны.

Сегодня, 24 января, в Тбилиси проводят акцию протеста сотрудники грузинской кинематографии и деятели театра. Интеллигенция протестует на площади с лозунгом: «Огонь олигархии!».

Наряду с этой акцией, состоялся марш солидарности бывших и действующих сотрудников Министерства юстиции Грузии и учреждений, входящих в систему юстиции. Многие из участников акции были уволены за поддержку оппозиции.

Некоторое время назад началось шествие к зданию парламента представителей СМИ.

Три народных марша слились воедино на проспекте Руставели, который перекрыт в данное время. На митинг стекаются жители Тбилиси.