Ослабление Ирана, усиление Турции. Время для Зангезурского коридора

Выходящее в Лондоне оппозиционное иранское интернет-издание «Kayhan London» пишет, что смена режима в Сирии является важным этапом, позволяющим Турции получить решающее преимущество в противостоянии с ее главным региональным соперником — Ираном. Что, в свою очередь, может привести к открытию Зангезурского коридора и вытеснению Тегерана из торгового и транспортного сектора Южного Кавказа. Издание отмечает, что приход к власти в Сирии сил, поддерживаемых Анкарой, уже в ближайшем будущем отразится на нескольких сферах. В частности, иранские грузовые автомобили будут вынуждены платить более высокие налоги и сборы за транзит через Турцию.

«Kayhan London» подчеркивает, что обе страны давно занимают в регионе прочные стратегические позиции. В частности, Иран является «энергетическим коридором», а Турция выступает важнейшим мостом, соединяющим Азию и Центральную Европу. Отношения двух мусульманских стран после исламской революции 1979 года развивались неравномерно, отношения между Анкарой и Тегераном колебались между доверием и напряженностью. При этом Турция умело использовала дипломатическую и экономическую изоляцию Ирана в регионе и за его пределами. До революции 1979 года модернизированный монархический Иран, пользовавшийся поддержкой Запада, контролировал многие сухопутные, воздушные и морские пути региона, включая Персидский залив и Оманское море. Влияние Тегерана во времена династии Пехлеви распространялось вплоть до Красного моря, благодаря дружбе с Египтом во времена Анвара Садата. Но после свержения шаха Резы Пехлеви роль Ирана в регионе ограничилась, а влияние Турции, наоборот, значительно возросло. Ну а падение в Сирии режима Башара Асада окончательно сместило баланс сил в пользу Анкары.

В статье отмечается, что одной из точек напряженности между Турцией и Ираном является Зангезурский коридор, который, по мнению Тегерана, угрожает ветке МТК «Север-Юг», проходящей через Армению, а также усиливает связи между Турцией и Азербайджаном, что ослабляет региональную роль Исламской Республики. Поскольку деблокирование этого коридора позволит в будущем Турции и Азербайджану полностью отказаться от маршрутов через Иран. Не секрет, что Зангезурский коридор рассматривается сегодня как символ тесного и продуктивного азербайджано-турецкого сотрудничества. В то же время, как отмечается в статье, он является также вызовом для Ирана. Во-первых, Зангезурский коридор может угрожать северо-западной границе Исламской Республики. Ведь его близость к территории Ирана усиливает влияние Турции и НАТО в регионе, а также может привести к появлению войск Североатлантического альянса непосредственно у иранской границы. А во-вторых, коридор осложняет коммуникации Ирана с Арменией, являющейся для Тегерана важным связующим звеном с Западом и Севером.