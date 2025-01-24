Министр обороны Украины о политических играх и «сливах»

«За последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами происходили политические игры, "сливы" контрактов и информации. Поэтому принято решение о кадровых изменениях». Об этом говорится в заявлении министра обороны Украины Рустема Умерова, размещенного в Facebook.

По его словам, Минобороны ставит перед Агентством оборонных закупок (АОЗ) требование вовремя и в полном объеме обеспечить фронт всем необходимым вооружением.