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Министр обороны Украины о политических играх и «сливах»

24 января 2025, 22:33 942

«За последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами происходили политические игры, "сливы" контрактов и информации. Поэтому принято решение о кадровых изменениях». Об этом говорится в заявлении министра обороны Украины Рустема Умерова, размещенного в Facebook.

По его словам, Минобороны ставит перед Агентством оборонных закупок (АОЗ) требование вовремя и в полном объеме обеспечить фронт всем необходимым вооружением.

Рустем Умеров

"К сожалению, за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, "сливы" контрактов, "слив" информации (правоохранители обязательно еще проверят эти факты) и пиар бездействия", - подчеркнул он.

Министр добавил, что закупки оружия, которые должны быть закрытыми во время военного положения и полномасштабной войны с Россией, почему-то "превратились в "Амазон", где каждый пользователь интернета может в реальном времени видеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей".

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