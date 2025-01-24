О диагностике дыхательной системы в Азербайджане

Данный метод обследования помогает диагностировать такие заболевания, как бронхиальная астма, муковисцидоз, хроническая обструктивная болезнь легких и фиброз легких. У пациентов с подтвержденным диагнозом можно оценить степень тяжести обструкции дыхательных путей, изучить эффективность лечения и выбрать дальнейшую тактику лечения.

Спирометрия назначается врачом при наличии респираторных симптомов, таких как стойкая одышка, кашель, выделение мокроты, а также у курящих людей с целью оценки функции легких.

Кроме того, спирометрия считается стандартным методом обследования для оценки дыхательных функций перед операцией, а также для оценки общего состояния здоровья людей, страдающих ревматоидным артритом и прочими заболеваниями.

Подготовка к обследованию

Перед обследованием необходимо следовать указаниям врача. За 24 часа до обследования не рекомендуется курить, употреблять алкоголь, напряженно тренироваться и чрезмерно есть за несколько часов до исследования. Также данное исследование не рекомендуется при нестабильной стенокардии, активном туберкулезе органов дыхания, при кашле и появлении крови в мокроте, повышенном артериальном давлении, скоплении воздуха в плевральной полости.

Спирометрия - полностью безопасный и информативный метод исследования. Обследование продолжительностью 30-90 минут является не инвазивным и безболезненным. При обследовании в положении сидя пациенту накладывают носовой зажим, предотвращающий выход воздуха из полости носа. Во время исследования делается глубокий вдох и делается глубокий выдох в трубку спирометра. Данным исследованием можно рассчитать жизненную емкость легких, объем воздуха, поступающего в легкие и выходящего из них.

Однако во время выдоха увеличивается давление на мозг, грудь, живот и глаза. По этой причине спирометрия противопоказана пациентам, недавно перенесшим инфаркт, инсульт, операции на органах грудной клетки и брюшной полости, а также офтальмологические операции и операции на головном мозге.

Как сообщили haqqin.az в Агентстве по обязательному медицинскому страхованию, данное обследование проводится по врачебным показаниям за счет обязательного медицинского страхования в подведомственных TƏBİB Бинагадинском, Наримановском, Низаминском, Пираллахинском, Сумгаитском, Сураханском, Хатаинском, Хазарском и Сабунчинском медицинских центрах, Республиканской клинической больнице имени академика М.А.Миргасымова, Республиканском педиатрическом центре, Центральной больнице нефтяников, Новой клинике, Городской поликлинике №7, Научно-исследовательском институте заболеваний легких Министерства здравоохранения, Гянджинской объединенной городской больнице, Мингячевирской центральной городской больнице, центральных районных больницах Бардинского, Джалилабадского, Гейчайского, Гахского, Загатальского, Газахского, Габалинского, Губинского, Гусарского, Сальянского, Шекинского, Ширванского, Сабирабадского, Уджарского, Зардабского, Евлахского и Шамахинского районов.