И снова провисла железная дорога из Азербайджана в Иран
Россия и Иран договорились подписать документы для запуска к концу марта 2025 года строительства железнодорожного участка Решт-Астара, который станет связующим звеном железных дорог России, Азербайджана и Ирана.
Как сообщил в интервью информационному агентству ТАСС посол Ирана в Москве Казем Джалали, данное решение было принято 17 января в Москве президентами Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом.
Линия Решт-Астара входит в проект международного транспортного коридора «Север-Юг». Соглашение о намерениях по ее строительству Москва и Тегеран подписали еще в 2023 году. Сейчас обсуждается договор, который позволит, наконец-то, начать строительные работы. По словам иранского дипломата, представители России и Ирана еженедельно проводят встречи по данному вопросу, и подготовка к старту строительства «продвигается хорошими темпами».
В рамках совместного строительства железнодорожного участка Россия предоставит Ирану кредит в размере 1,3 миллиарда евро, тогда как общая стоимость проекта оценивается в 1,6 миллиарда евро.
Стальная магистраль длиной 162 километра соединит железнодорожные сети Ирана и Азербайджана, обеспечив прямую связь между Россией и Ираном. Это - один из ключевых маршрутов международного транспортного коридора «Север-Юг», который обеспечит России, обложенной западными санкциями, выход к Персидскому заливу.
Впрочем, учитывая, что строительство этой дороги откладывалось на протяжении многих лет, недавние договоренности в Москве отнюдь не гарантируют начала работ. Ранее Москва и Тегеран также называли конкретные сроки начала строительства, которые в итоге срывались. Известно, что в преддверии визита президента Ирана в Москву железнодорожные администрации двух стран вели переговоры по данному проекту.
По мнению экспертов, одна из причин задержки начала строительства дороги Решт-Астара кроется в отсутствии согласия между сторонами относительно кандидатуры подрядной компании. Ранее министр транспорта России Виталий Савельев заявлял, что строительством займутся структуры двух стран, однако в детали вдаваться не стал.
Есть и еще одна не менее важная причина - земли, через которые нужно проложить железнодорожную магистраль, находятся в частной собственности, и процесс их выкупа даже не начинался, поскольку средства, выделенные Россией Ирану в виде кредита, пока не переведены, а значит, компенсации собственникам не выплачены.
Поскольку железнодорожная линия Решт-Астара напрямую связана с Азербайджаном, для ее строительства требовалось также заключение трехстороннего соглашения. В этой связи российские источники сообщают, что с Азербайджаном в настоящее время ведутся переговоры по отдельным вопросам.
Согласно плану, пропускная способность участка Решт-Астара должна составить 15 миллионов тонн грузов в год. В то же время, пропускная способность других железных дорог Ирана, к которым будет подключен этот участок, ограничена максимум десятью миллионами тонн в год.
В целом же, как отмечают специалисты, даже введение в эксплуатацию отрезка Решт-Астара не станет решающим прорывом из-за слаборазвитой железнодорожной инфраструктуры Ирана - к большинству портов на Каспийском море рельсовые пути не проложены, а существующие линии являются однопутными и, вдобавок, не электрифицированными.