И снова провисла железная дорога из Азербайджана в Иран

Россия и Иран договорились подписать документы для запуска к концу марта 2025 года строительства железнодорожного участка Решт-Астара, который станет связующим звеном железных дорог России, Азербайджана и Ирана. Как сообщил в интервью информационному агентству ТАСС посол Ирана в Москве Казем Джалали, данное решение было принято 17 января в Москве президентами Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом. Линия Решт-Астара входит в проект международного транспортного коридора «Север-Юг». Соглашение о намерениях по ее строительству Москва и Тегеран подписали еще в 2023 году. Сейчас обсуждается договор, который позволит, наконец-то, начать строительные работы. По словам иранского дипломата, представители России и Ирана еженедельно проводят встречи по данному вопросу, и подготовка к старту строительства «продвигается хорошими темпами».

В рамках совместного строительства железнодорожного участка Россия предоставит Ирану кредит в размере 1,3 миллиарда евро, тогда как общая стоимость проекта оценивается в 1,6 миллиарда евро. Стальная магистраль длиной 162 километра соединит железнодорожные сети Ирана и Азербайджана, обеспечив прямую связь между Россией и Ираном. Это - один из ключевых маршрутов международного транспортного коридора «Север-Юг», который обеспечит России, обложенной западными санкциями, выход к Персидскому заливу. Впрочем, учитывая, что строительство этой дороги откладывалось на протяжении многих лет, недавние договоренности в Москве отнюдь не гарантируют начала работ. Ранее Москва и Тегеран также называли конкретные сроки начала строительства, которые в итоге срывались. Известно, что в преддверии визита президента Ирана в Москву железнодорожные администрации двух стран вели переговоры по данному проекту. По мнению экспертов, одна из причин задержки начала строительства дороги Решт-Астара кроется в отсутствии согласия между сторонами относительно кандидатуры подрядной компании. Ранее министр транспорта России Виталий Савельев заявлял, что строительством займутся структуры двух стран, однако в детали вдаваться не стал.