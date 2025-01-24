Вербовочное задание всей путинской жизни

После резонансных заявлений Дональда Трампа, призвавшего Россию немедленно прекратить войну под угрозой еще более разрушительных санкций, настал черед Владимира Путина отвечать на брошенный ему вызов. Путин не был бы старым чекистом, если бы не отреагировал так, как он отреагировал. В ответ на трамповские воспоминания о том, как они когда-то ладили, российский президент подстроился, в свою очередь, отметил «деловые и прагматичные» отношения, сложившиеся у него с Трампом в его первый приход в Белый дом, и повел ну просто лобовую вербовку, заметив, что никакой проблемы с Украиной и не было бы, не будь у Трампа украдена победа в 2020 году. Трудно даже представить, как можно было бы больше и откровеннее подмаслить американского президента. Трамп очень падок на грубую лесть. А вдруг сработает?

По мидовской линии было пущено заявление, что Российская Федерация не заинтересована в заморозке войны, ей нужны долгосрочные договоренности «с устранением первопричин кризиса». А первопричины, как известно из официальной позиции РФ, заключаются в угрозах национальной безопасности России, которые исходят от НАТО и которые в концентрированном виде проявились в евроатлантическом курсе Украины. Здесь нет никакого противоречия: Москва не хочет говорить о временных решениях, а «солидные договоренности солидных господ» - конечно, хоть завтра, при этом, разумеется, «опираясь на реалии сегодняшнего дня», а они таковы, что Запад, при всем колоссальном потенциале, все никак не развернется в полную силу. Вот пусть и не разворачивается. Путину важно добиться нескольких вещей. Первое: вытащить Трампа на разговор на равных. В этом статусе на Западе инициатору агрессии было давно отказано. Его не звали даже на встречи в коллективном формате, а за редкие телефонные звонки в Москву Шольцу и Макрону приходилось долго оправдываться перед коллегами и избирателями. А тут появляется возможность Владимиру Владимировичу «обкашлять» мировые проблемы с глазу на глаз с их самым главным, всем назло. Это уже стало бы половиной победы и почти выходом из обидной изоляции.

Второе: оторвать Трампа от партнеров, вбить клинья между США, европейскими союзниками, тихоокеанскими, Канадой, любыми. Использовать старую больную мозоль – уверенность Трампа в том, что все партнеры думают только о том, как бы объегорить дядюшку Сэма и нажиться за его счет. В этом конкретном случае: пытаясь вынудить США к повышенным тратам на европейскую безопасность в связи с нынешней войной. Раскол западной коалиции – кремлевская мечта. Третье: продолжение второго: если удастся вывести Соединенные Штаты с позиции лидера западной антироссийской коалиции в позицию третейского судьи российско-украинского конфликта, коалиции с утратой ее доминирующего члена будет нанесен сокрушительный удар, причем даже без применения силы. Одно дело - уничтожение американской техники на поле боя, другое – просто прекращение ее поставок, как уже было в минувшем году с печальными последствиями для фронта. И четвертое: установление в ходе личного контакта прочной эмоциональной связи с Трампом, которая позволит и дальше манипулировать им. Очевидно, что молодой и слишком дерзкий Зеленский чрезвычайно далек, непонятен и местами неприятен Трампу, и это неприятие постоянно подогревается Дональдом Трампом - младшим, Илоном Маском и вице-президентом Ди Вэнсом.