Четырех израильтянок меняют на 180 палестинцев
24 января 2025, 23:28 373
Представители группировки ХАМАС сообщили имена четырех израильских заложниц, которых должны освободить в субботу, 25 января, в рамках достигнутого соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Об этом сообщает ВВС.
В списке значатся Карина Ариев, Даниэлла Гильбоа, Наама Леви и Лири Альбаг.
Взамен Израиль освободит из тюрем 180 палестинцев.
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