USD 1.7000
EUR 1.7766
RUB 1.7015
Подписаться на уведомления
Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
Новость дня
Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

США выдвинули ультиматум Индии: разгрузить танкеры с российской нефтью

24 января 2025, 23:46 401

Соединенные Штаты заявили Индии, что танкеры с российской нефтью должны быть разгружены до 27 февраля в связи с последними санкциями, введенными в отношении нефтегазового сектора РФ.

Об этом сообщил журналистам заместитель министра нефти и природного газа Индии Панкадж Джайн.

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США дало ряд разъяснений. Они уточнили, что 27 февраля - это крайний срок", - приводит слова замминистра агентство Reuters. Также он отметил, что крайний срок завершения финансовых операций - 12 марта.

Появился Путин. Без громких нот
Появился Путин. Без громких нот главная тема
24 января 2025, 21:02 4986
Словакия восстала против Фицо
Словакия восстала против Фицо фото
24 января 2025, 22:55 1764
И снова провисла железная дорога из Азербайджана в Иран
И снова провисла железная дорога из Азербайджана в Иран наш комментарий
24 января 2025, 22:48 1559
Ослабление Ирана, усиление Турции. Время для Зангезурского коридора
Ослабление Ирана, усиление Турции. Время для Зангезурского коридора
24 января 2025, 22:10 1697
Акции протеста снова парализовали Тбилиси
Акции протеста снова парализовали Тбилиси
24 января 2025, 21:48 1594
Жесткая реакция Офиса Зеленского на заявление Путина
Жесткая реакция Офиса Зеленского на заявление Путина официоз
24 января 2025, 20:20 5769
Трамп ищет: какая пуля убила Кеннеди?
Трамп ищет: какая пуля убила Кеннеди? наша корреспонденция
24 января 2025, 14:46 4783
Трамп непреклонен: цены на нефть надо сбить
Трамп непреклонен: цены на нефть надо сбить
24 января 2025, 20:42 1900
Вокруг Еревана и Баку: Рубио говорит с Фиданом, а Луи Боно пошел к послу Турции
Вокруг Еревана и Баку: Рубио говорит с Фиданом, а Луи Боно пошел к послу Турции главное на этот час
24 января 2025, 20:10 3485
Путин заявил, что готов к переговорам и хочет встретиться с Трампом
Путин заявил, что готов к переговорам и хочет встретиться с Трампом обновлено 18:50
24 января 2025, 18:50 7298
О чем договорился Фуад Нагиев с генсеком? Там был и король
О чем договорился Фуад Нагиев с генсеком? Там был и король
24 января 2025, 19:19 2906

ЭТО ВАЖНО

Появился Путин. Без громких нот
Появился Путин. Без громких нот главная тема
24 января 2025, 21:02 4986
Словакия восстала против Фицо
Словакия восстала против Фицо фото
24 января 2025, 22:55 1764
И снова провисла железная дорога из Азербайджана в Иран
И снова провисла железная дорога из Азербайджана в Иран наш комментарий
24 января 2025, 22:48 1559
Ослабление Ирана, усиление Турции. Время для Зангезурского коридора
Ослабление Ирана, усиление Турции. Время для Зангезурского коридора
24 января 2025, 22:10 1697
Акции протеста снова парализовали Тбилиси
Акции протеста снова парализовали Тбилиси
24 января 2025, 21:48 1594
Жесткая реакция Офиса Зеленского на заявление Путина
Жесткая реакция Офиса Зеленского на заявление Путина официоз
24 января 2025, 20:20 5769
Трамп ищет: какая пуля убила Кеннеди?
Трамп ищет: какая пуля убила Кеннеди? наша корреспонденция
24 января 2025, 14:46 4783
Трамп непреклонен: цены на нефть надо сбить
Трамп непреклонен: цены на нефть надо сбить
24 января 2025, 20:42 1900
Вокруг Еревана и Баку: Рубио говорит с Фиданом, а Луи Боно пошел к послу Турции
Вокруг Еревана и Баку: Рубио говорит с Фиданом, а Луи Боно пошел к послу Турции главное на этот час
24 января 2025, 20:10 3485
Путин заявил, что готов к переговорам и хочет встретиться с Трампом
Путин заявил, что готов к переговорам и хочет встретиться с Трампом обновлено 18:50
24 января 2025, 18:50 7298
О чем договорился Фуад Нагиев с генсеком? Там был и король
О чем договорился Фуад Нагиев с генсеком? Там был и король
24 января 2025, 19:19 2906
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться