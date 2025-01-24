США выдвинули ультиматум Индии: разгрузить танкеры с российской нефтью

Соединенные Штаты заявили Индии, что танкеры с российской нефтью должны быть разгружены до 27 февраля в связи с последними санкциями, введенными в отношении нефтегазового сектора РФ.

Об этом сообщил журналистам заместитель министра нефти и природного газа Индии Панкадж Джайн.

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США дало ряд разъяснений. Они уточнили, что 27 февраля - это крайний срок", - приводит слова замминистра агентство Reuters. Также он отметил, что крайний срок завершения финансовых операций - 12 марта.