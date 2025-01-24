В Турции рухнуло трехэтажное здание: под завалами люди

В турецком городе Конья обрушилось трехэтажное здание. По предварительным данным, под завалами находятся люди, сообщают турецкие СМИ.

Инцидент произошел в центральном районе Сельчуклу, где к месту происшествия были оперативно направлены многочисленные спасательные бригады, медицинские службы и подразделения полиции.

Спасательные работы продолжаются, подробности уточняются.