В Турции рухнуло трехэтажное здание: под завалами люди
24 января 2025, 23:52 267
В турецком городе Конья обрушилось трехэтажное здание. По предварительным данным, под завалами находятся люди, сообщают турецкие СМИ.
Инцидент произошел в центральном районе Сельчуклу, где к месту происшествия были оперативно направлены многочисленные спасательные бригады, медицинские службы и подразделения полиции.
Спасательные работы продолжаются, подробности уточняются.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!