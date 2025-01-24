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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

Хуситы взяли в заложники сотрудников ООН

24 января 2025, 23:54 129

Представители правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситы) взяли в заложники семь сотрудников ООН. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

По данным офиса координатора ООН по гумвопросам в Йемене, инцидент произошел 23 января в Сане.

Задержание работников ООН произошло спустя несколько дней после освобождения хуситами экипажа танкера Galaxy Leader, захваченного в Красном море в ноябре 2023 года.

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