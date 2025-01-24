Хуситы взяли в заложники сотрудников ООН
24 января 2025, 23:54 129
Представители правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситы) взяли в заложники семь сотрудников ООН. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
По данным офиса координатора ООН по гумвопросам в Йемене, инцидент произошел 23 января в Сане.
Задержание работников ООН произошло спустя несколько дней после освобождения хуситами экипажа танкера Galaxy Leader, захваченного в Красном море в ноябре 2023 года.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!