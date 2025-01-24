USD 1.7000
EUR 1.7766
RUB 1.7015
Подписаться на уведомления
Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
Новость дня
Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

Саудовская Аравия закупила у России вооружение на 2 миллиарда евро

00:02 1371

Саудовская Аравия приобрела у России вооружения на сумму более 2 миллиардов евро.

Это следует из документов «Росэлектроники» (дочерняя компания «Ростеха»), на которые ссылаются в своем совместном расследовании The Kyiv Independent и расследовательский центр OCCRP.

Как сообщает ВВС со ссылкой на расследование, власти Саудовской Аравии заключили контракт с еще одной дочерней компанией «Ростеха» - «Рособоронэкспортом» - в 2021 году. В рамках сделки Саудовская Аравия должна была получить 39 систем ПВО ЗРПК «Панцирь-С1М», 10 подвижных командных пунктов, а также несколько сотен ракет, дополнительные транспортные средства и системы радиосвязи стоимостью 2,2 млрд евро.

Система ПВО ЗРПК «Панцирь-С1М»

Документы, полученные OCCRP, показывают, что часть этого вооружения была поставлена в страну в 2023 году, через год после начала войны в Украине.

В распоряжении журналистов также оказалось предложение, в котором обсуждается сотрудничество Саудовской Аравии с российскими компаниями, попавшими под санкции. В документе упоминаются три возможных контракта: строительство объектов технического обслуживания, создание в саудовском порту Джидда центра для обучения персонала работе с системой «Панцирь», а также строительство сборочного завода в Саудовской Аравии для производства модулей ПВО и боеприпасов. Подтвердить согласование этих контрактов журналистам не удалось.

По их информации, после начала войны вооружение у России также продолжали закупать Китай, Индия, Алжир и Египет.

США останавливают всю иностранную помощь
США останавливают всю иностранную помощь
01:47 26
Вербовочное задание всей путинской жизни
Вербовочное задание всей путинской жизни продолжение главной темы
24 января 2025, 23:15 2982
Появился Путин. Без громких нот
Появился Путин. Без громких нот главная тема
24 января 2025, 21:02 6580
Словакия восстала против Фицо
Словакия восстала против Фицо фото; обновлено 00:48
00:48 3547
И снова провисла железная дорога из Азербайджана в Иран
И снова провисла железная дорога из Азербайджана в Иран наш комментарий
24 января 2025, 22:48 2795
Ослабление Ирана, усиление Турции. Время для Зангезурского коридора
Ослабление Ирана, усиление Турции. Время для Зангезурского коридора
24 января 2025, 22:10 2603
Акции протеста снова парализовали Тбилиси
Акции протеста снова парализовали Тбилиси
24 января 2025, 21:48 2154
Жесткая реакция Офиса Зеленского на заявление Путина
Жесткая реакция Офиса Зеленского на заявление Путина официоз
24 января 2025, 20:20 7052
Трамп ищет: какая пуля убила Кеннеди?
Трамп ищет: какая пуля убила Кеннеди? наша корреспонденция
24 января 2025, 14:46 4995
Трамп непреклонен: цены на нефть надо сбить
Трамп непреклонен: цены на нефть надо сбить
24 января 2025, 20:42 2258
Вокруг Еревана и Баку: Рубио говорит с Фиданом, а Луи Боно пошел к послу Турции
Вокруг Еревана и Баку: Рубио говорит с Фиданом, а Луи Боно пошел к послу Турции главное на этот час
24 января 2025, 20:10 4176

ЭТО ВАЖНО

США останавливают всю иностранную помощь
США останавливают всю иностранную помощь
01:47 26
Вербовочное задание всей путинской жизни
Вербовочное задание всей путинской жизни продолжение главной темы
24 января 2025, 23:15 2982
Появился Путин. Без громких нот
Появился Путин. Без громких нот главная тема
24 января 2025, 21:02 6580
Словакия восстала против Фицо
Словакия восстала против Фицо фото; обновлено 00:48
00:48 3547
И снова провисла железная дорога из Азербайджана в Иран
И снова провисла железная дорога из Азербайджана в Иран наш комментарий
24 января 2025, 22:48 2795
Ослабление Ирана, усиление Турции. Время для Зангезурского коридора
Ослабление Ирана, усиление Турции. Время для Зангезурского коридора
24 января 2025, 22:10 2603
Акции протеста снова парализовали Тбилиси
Акции протеста снова парализовали Тбилиси
24 января 2025, 21:48 2154
Жесткая реакция Офиса Зеленского на заявление Путина
Жесткая реакция Офиса Зеленского на заявление Путина официоз
24 января 2025, 20:20 7052
Трамп ищет: какая пуля убила Кеннеди?
Трамп ищет: какая пуля убила Кеннеди? наша корреспонденция
24 января 2025, 14:46 4995
Трамп непреклонен: цены на нефть надо сбить
Трамп непреклонен: цены на нефть надо сбить
24 января 2025, 20:42 2258
Вокруг Еревана и Баку: Рубио говорит с Фиданом, а Луи Боно пошел к послу Турции
Вокруг Еревана и Баку: Рубио говорит с Фиданом, а Луи Боно пошел к послу Турции главное на этот час
24 января 2025, 20:10 4176
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться