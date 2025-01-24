Саудовская Аравия закупила у России вооружение на 2 миллиарда евро

Как сообщает ВВС со ссылкой на расследование, власти Саудовской Аравии заключили контракт с еще одной дочерней компанией «Ростеха» - «Рособоронэкспортом» - в 2021 году. В рамках сделки Саудовская Аравия должна была получить 39 систем ПВО ЗРПК «Панцирь-С1М», 10 подвижных командных пунктов, а также несколько сотен ракет, дополнительные транспортные средства и системы радиосвязи стоимостью 2,2 млрд евро.

Это следует из документов «Росэлектроники» (дочерняя компания «Ростеха»), на которые ссылаются в своем совместном расследовании The Kyiv Independent и расследовательский центр OCCRP.

Документы, полученные OCCRP, показывают, что часть этого вооружения была поставлена в страну в 2023 году, через год после начала войны в Украине.

В распоряжении журналистов также оказалось предложение, в котором обсуждается сотрудничество Саудовской Аравии с российскими компаниями, попавшими под санкции. В документе упоминаются три возможных контракта: строительство объектов технического обслуживания, создание в саудовском порту Джидда центра для обучения персонала работе с системой «Панцирь», а также строительство сборочного завода в Саудовской Аравии для производства модулей ПВО и боеприпасов. Подтвердить согласование этих контрактов журналистам не удалось.

По их информации, после начала войны вооружение у России также продолжали закупать Китай, Индия, Алжир и Египет.