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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
Новость дня
Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

Месть по-трамповски

00:41 1054

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что доктор Энтони Фаучи, бывший главный медицинский советник Белого дома, известный своей ролью в борьбе с пандемией COVID-19, не может вечно иметь государственную охрану, и призвал его обзавестись собственной. Об этом пишет «Голос Америки».

На пресс-конференции в Северной Каролине Трампа спросили о сообщениях СМИ, согласно которым он лишил Фаучи охраны. Президент США ответил, что когда дело касается правительственных чиновников, то «в какой-то момент вашу охрану отменяют, и вы знаете, что не можете иметь ее вечно»: «Мы также отменили (охрану) некоторых других лиц, но вы не можете иметь охрану до конца жизни, если работаете на правительство».

Во вторник Трамп заявил, что отменил охрану бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, бывшего госсекретаря Майка Помпео и бывшего спецпосланника по Ирану Брайана Хука.

На вопрос, возьмет ли он на себя ответственность, если что-то случится с Фаучи или Болтоном, Трамп ответил: «Нет. Вы знаете, они все заработали много денег, они также могут нанять собственную охрану».

«Фаучи заработал много денег. Они все это сделали... Конечно, я бы не взял на себя ответственность», — сказал Трамп.

Предшественник Трампа на посту президента, Джо Байден, превентивно помиловал некоторых бывших официальных лиц, в адрес которых прозвучали заявления о возможном преследовании их в судебном порядке. Среди них был и Энтони Фаучи.

Фаучи отвечал за принятие правительственных мер по борьбе с пандемией COVID-19 – сначала во время первого президентского срока Трампа, а затем – в качестве советника Байдена. По словам ряда законодателей-республиканцев, 83-летний Фаучи способствовал пандемии, одобрив финансирование китайских ученых, которых они обвиняют в создании коронавируса SARS-CoV-2. Фаучи назвал «просто абсурдными» утверждения о том, что он пытался скрыть происхождение пандемии.

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